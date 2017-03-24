HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında askerlerin yargılanmaları bugün tekrar başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmada ilk kez ifade vermek için mahkemeye çıkan eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 15 Temmuz gecesi vali Baruş'u Abant'tan kendisi ve yanında bulunan 2 araçla alıp kendisinin bile bilmediği bir yere polis eşliğinde yerleştirildiğini ifade etti.
"Hiç değişmemişsin Mustafa..."
15 Temmuz gecesi İsmail Güneşer ile 2 kez telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmelerde Güneşer'in, "ben sıkıyönetim komutanıyım" gibi bir ifade de bulunmadığını belirten Kızılkaya'ya, İsmail Güneşer, "teşekkür ediyorum Mustafa. Hiç değişmemişsin" dedi.
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