HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasında askerlerin yargılanmaları bugün tekrar başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmada ilk kez ifade vermek için mahkemeye çıkan eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, 15 Temmuz gecesi vali Baruş'u Abant'tan kendisi ve yanında bulunan 2 araçla alıp kendisinin bile bilmediği bir yere polis eşliğinde yerleştirildiğini ifade etti.

"Hiç değişmemişsin Mustafa..."