Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanan dönemin eski Bolu Jandarma Alay Komutanı Türker Yılmaz’ın duruşmasında Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tanık olarak dinlenildi. Kızılkaya, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS sistemiyle olay gecesi Türker Yılmaz ile aralarında geçen diyalogları anlattı.

Kızılkaya, 15 Temmuz darbe girişimini askerlerin Boğaz Köprüsünün üzerindeki hareketliliğinin ortaya çıkmasıyla öğrendiğini belirterek; “Hareketliliği fark ettikten sonra Bolu Jandarma Alay Komutanı Türker Yılmaz’ı cep telefonuyla aramadım. Bana, ‘Sen rahat ol önemli bir şey yok. Sen şehre hakim ol’ deyince, bu konuşmasından rahatsız oldum. Konuşma tarzı beni çok rahatsız etti. İkinci görüşmemizde de yanıma gel dedi bende rahatsız olduğum için kendisine sen benim yanıma gel dedim. Olay gecesi vali beyin makamında vali beyi korumak için uzun namlulu silahı olan yakın korumamı vali beyi koruması için yanına bıraktım. O gece Jandarma Alay komutanı saat 03.15 gibi makama geldi ve uzun namluluğu korumaya görünce de, ‘buna ne gerek vardı’ diyerek, tepki gösterdi” dedi.

JANDARMA VE TUGAY ÇEVRESİNE İSTİHBARACIÇILARI KONUŞLANDIRDIM

Darbe girişiminin hemen ardından istihbaratçıları hemen Jandarma ve tugay çevresine göndererek ilk tedbirleri aldım. Jandarma da hiçbir hareketlilik yokken, Tugay içerisinde ise tam tersi ufak tefek hareketlilik bilgisine ulaştım ve hemen çevrede önlemler aldık. Belediye Başkanıyla birlikte, her iki askeri birliğin çevresine araçları yerleştirerek, araç giriş çıkışını önledik”

BENİM İLK GÖREVİM VALİ BEYİ KORUMAKTIR

O gece 2 saat boyunca Vali Aydın Baruş’u korumak için kimsenin bilmediği bir bölgeye götürdüm. Benim en önemli görevim vali beyin can güvenliğini korumaktı. Bu yer gizli bir yerdi. Daha sonra Alay Komutanının tavrını öğrenme ve ne yapmaya çalıştığı tespit etmek için vali beye, alay komutanının aramasını istedim. Ama ne konuştular bilmiyorum”

SİVİL BİRİSİNİN TELEFONUNU KULLANDIK

Olay gecesi 2 saat boyunca hem valinin hem de kendisinin telefonunun güvenlik açısından kapatıldığını da ifade eden Kızılkaya; “İlk görev vali beyi korumaktı. Aklıma 2 saat boyunca telefonları kapatmak geldi. Hem vali beyin hem de kendi telefonumu can güvenliği açısından kapattık. Bu esnada irtibatlaşma için sivil bir vatandaşın telefonunu kullandık. Askeri kıyafet giyen herkes risk taşıyordu. O gece Jandarma Alay komutanı da askeri kıyafet giyiyordu ve oda risk taşıyordu”