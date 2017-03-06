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06 Mart 2017 Pazartesi
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    • Kızılkaya'dan hodri meydan

    Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'dan hodri meydan cevabı. Kızılkaya 2. Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in, iddialarına Bolu Olay Gündem Gazetesi'ne özel cevap verdi. Kızılkaya, açıklamasında "hodri meydan" dedi.

    06 Mart 2017 Pazartesi 21:55
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    Kızılkaya'dan hodri meydan


    Özel Haber: Kasım Şahin

    Bugün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, FETÖ / PDY kapsamındaki duruşmada eski Bolu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'yı, paralelci olmakla suçlayan Güneşer'e sert cevap verdi. Kızılkaya, Bolu Olay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kasım Şahin'e yaptığı özel açıklamada "hodri meydan" dedi.

    Kızılkaya, yaptığı özel açıklamada "Ben Bolu'dayım. Kaçmıyorum. O gece, gerekeni yaptım. Her daim Vali ve 2. Komando Tugayı Komutanı ile birlikte hareket ettim. Basından öğrendiğim kadarı ile İsmail Güneşer hakkımda suçlamalarda bulunmuş. Bu olaylara sadece gülüyorum. Alnımın akıyla görevimi yerine getirdim. Mahkeme tarafından çağrıldığım takdir ile gerekli her türlü açıklamayı yapmaya hazırım. Tekrar söylüyorum hodri meydan. Olay gecesi her dakika Güneşer ile birlikteydim ve bu kayıtlarda mevcuttur. Gülüyorum sadece gülüyorum. Alnımın akıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevimi yerine getirdim. İfade vermeye de hazırım. Kimse korkup kaçtığımı sanmasın." diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eski, İl, Emniyet, Müdürü

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