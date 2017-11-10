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10 Kasım 2017 Cuma
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    • KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    10 Kasım 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 187 kez okundu
    KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?


    Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    17 yaşlarında doğarken yürüme yeteneğini kaybetmiş, hayatını tekerlekli sandalyede geçiren Burak isminde bir delikanlı varmış. Burak engelli olduğu için hiç okula gidememiş. Okuma yazmayı kendi kendine öğrenip. Vaktinin çoğunu bilgisayarda oyun oynayarak, internete girerek ve annesiyle televizyon seyrederek geçirirmiş. Her şeyden ve her kesten bir şeyler öğrenmeyi severmiş. Ancak çoğu zaman engelinden dolayı kendini yetersiz hissettiği için insanlarla pek iletişim kurmazmış yani içine kapalı hiçbir şeye kolay kolay itiraz etmeyen bir insanmış.

    Ailesi dışında çekinmeden iletişim kurduğu tek kişi, yaşıtı olan komşunun güzel kızı Merve’ymiş. Merve güzelliğinin yanı sıra kendine son derece güvenen yapacağım dediği şeyi yapan. Hırslı ve haksızlıklara göz yummayan, gözü kara bir kızmış. Küçüklüğünden beri canı ne zaman sıkılsa Burak’ın yanına gelir. Uzun uzun dertleşirlermiş. Bazen de büyüklerinden izin alıp Burak’la birlikte dışarı çıkar gezerlermiş. Yani Merve için Burak zaman zaman herkesin ihtiyaç duyduğu sıkıldığı zaman sığına bileceği güvenli bir limanmış.

    Bir gün Burak tekerlekli sandalyesi ile apartmanın bahçesine hava almaya çıkmıştı. Gözü karşıdaki parkta top oynayan çocuklara takılmış ve onları izlemeye başlamış. Tam o sırada Merve okul servisinden inip apartmanın bahçesine girmiş. Burak ı görmüş. Yanına gitmiş gülümseyerek: Merhaba yakışıklı arkadaşım ne haber? Demiş

    Burak’ta Merve’ye gülümsemiş: ne olsun bahçede takılıyorum “ diyerek cevap vermiş

    Merve : “ben bir yukarıya çıkayım okul giysilerini değiştireyim geliyorum yanına, Ayrılma buradan” diyerek eve çıkmış. Merve eve girince Annesi gel kızım yemek hazır demiş

    Merve: “Anne aşağıda Burak bekliyor. Giysilerimi değiştirip bahçeye çıkacağım”

    Merve’nin Annesi : “kızım o halde ben Burak a da bir şeyler hazırlayayım. Hava güzel gidin karşıki parkta birlikte yiyin” demiş.

    Merve: “harika olur anne” demiş.

    Giysilerini hızlı hızlı değiştirip yiyecekleri yanına alıp bahçeye Burak’ın yanına gelerek “ tut şu yemekleri hadi gidiyoruz. Parkta bunları yiyeceğiz “demiş ve Burak’ın tekerlekli sandalyesini itmeye başlamış

    Çok geçmeden Evlerinin önündeki yoldan geçip parka gelmişler. Yemekleri masanın üstüne çıkartıp yemeğe başlamışlar. O esnada parkta top oynayan 20 yaşlarında bir çocuk Merve’ye uzaktan bakmaya başlamış. Merve bakışları fark etmiş ama şimdi hiç bulaşmayayım diye sesini çıkarmamış Burak’la ilgilenmeye devam etmiş.

    En sonunda uzaktan Merve’yi kesen çocuk elindeki topu Burak’ın kafasına gelecek şekilde fırlatmış, Top hızla ve sert bir biçimde Burak’ın kafasına gelmiş. Burak Ne oluyor demeye kalmadan Merve yerinden fırlayarak topu atan çocuğun yakasına yapışmış ve ne yapıyorsun sen serseri git başkasına bulaş bizi rahat bırak dermiş

    Çocuk Merve’ye ukala ukala gülümseyerek “ne yapayım bu kadar güzel olmasaydın” dermiş

    Merve: “sana ne benim güzelliğimden.  Git buradan bak burada yemek yiyoruz.”

    Çocuk: “gel birde beraber yemek yiyelim güzelim”.

    Merve iyice sinirlenir: Sen utanmıyor musun beni erkek arkadaşımın yanında rahatsız etmeye diyerek Burak ı göstermiş

    Çocuk: “ kızım güldürme beni bu ne biçim erkek arkadaş yürüyemiyor, yanındaki kızı korumaktan bile aciz kafasına top yedi hiç sesi çıkmıyor. “

    Bunları duyan Burak dayanamaz tekerlekli sandalyeyi hızla sürmeye başlar……..

    Evet, kendi yazdığım yarı gerçek yarı kurgu bir öyküyü sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu şekilde bazı konuları daha iyi anlata bildiğimi düşünüyorum. Şimdi belki bana niye öyküyü en heyecanlı yerinde kestin? Bari Burak’ın nereye gittiğini söyle diye kızacaksınız. Ama niyetim sizi biraz düşündürmek. Şimdi Burak’ın yerine kendinizi koyun o durumda ne yaparsınız biraz düşünün ve bana düşündüklerinizi yazın. Sizden gelecek mesajlarla ve yorumlarla bu öyküyü haftaya hep beraber şekillendirelim.

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi... 



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