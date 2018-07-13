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13 Temmuz 2018 Cuma
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    • KIZIM SÖYLEDİ. BEN İNANMADIM !

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    13 Temmuz 2018 Cuma 11:00
    Bu haber 489 kez okundu
    KIZIM SÖYLEDİ. BEN İNANMADIM !


    Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...




    Çevrenizdeki İnsanlar iletişiminiz nasıl? İnsanları söylediklerinize inanır mı sizi dinlerler mi? aslında bence tüm sorunlarımızın kaynağı aynı zamanda çözümü bu sorularda gizli! Çünkü bizler günümüzde bırakın başkalarını anlamayı kimi zaman kendi yaptığımız hareketleri davranışları bile anlamıyoruz. Ya da anlamak işimize gelmiyor.

    İşte bu yüzdende sinirliyiz konuşurken herkese bağırıyoruz hâlbuki birbirimizi biraz dinlesek anlamaya çalışsak ve sesimizi yükseltmeden kendimizi ifade etmeye gayret etsek daha inandırıcı daha anlaşılır çevresi tarafından daha sevilen bir insan oluruz. “ doğru söylüyorsun da biz yorgunuz bu yüzden de sinirliyiz demeyin” unutmayın ki karşı taraftaki insanda sizinle aynı durumda olabilir. Zaten bence “yorgunum, sinirliyim bana dokunanı fena yaparım.” Gibi şeyler insanların sığındığı en kolay bahanelerdir.

    En çokta işten eve gelince ve ya yoğun olunca istemediğimiz şeyleri yapmamak için ailemize böyle davranırız. “ hangi baba ben yorgunum gidin başımdan demez? Hangi anne çocuğuna ses çıkartıyor diye kızmaz? Hatta son yıllarda yeni bir moda çıktı.  Çocuğu susturmak için ver eline cep telefonunu veya tableti çocuk kendi kendine bir köşede ses çıkarmadan büyüsün.” gülüyorsunuz ama bunları zaman zaman hepimiz yaparız. İletişim kurmak yerine en yakınlarımızı yanımızdan kovalamayı tercih ederiz

    Tabi böyle olunca insanlar dertlerini sıkıntılarını anlatmayı bırakın, bizimle konuşurken bile çekinirler. Bu konu nereden çıktı diyorsunuz değil mi? hemen açıklayayım. Geçenlerde haber sitelerinde dolaşırken bir habere rastladım. Haberi kısaca sizinle paylaşmak istiyorum ancak isim falan vermeyeceğim.

    Olay şöyle olmuş

    Sakarya Kocaali’de, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen zihinsel engelli genç kızın hamile olduğu belirlendi. Genç kıza istismarda bulunduğu iddiasıyla 56 yaşındaki 2 çocuk babası komşusu gözaltına alındı. İstismar iddiasını reddetmeyen, DNA testi yapılmasını isteyen komşu kendinden olması durumunda bebeği nüfusuna kabul edeceğini söyledi ve savcılıktan serbest bırakıldı.

    Olayla sarsılan ailenin 18 yaşındaki küçük kızları komşu tacizine uğradığı ortaya çıktı. Baba kalp spazmı geçirdi ve 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün koruma altına aldığı zihinsel engelli kız, kısa süre önce doğum yaptı. DNA testinde % 99 bebeğin babası olduğu belirlenen 56 yaşında 2 çocuk babası olan komşu tutuklandı. Zihinsen engeli bulunan 18 yaşındaki kızın annesi “ kızım babasının hastalığı sırasında bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ama ben dinlemedim ve zihinsel engeli olduğu için ona inanmadım dedi.”

    Şimdi eminim herkes komşuya kızıyordur kendine emanet edilen bir çocuğa niye böyle yaptı diye, tamam onun sucu zaten tartışılmaz orası ayrı, ancak Kızın annesi kızını dinleseydi ve inansaydı. Bu olay bu noktaya gelir miydi? Tabi ki gelmezdi zaten bizim millet olarak yaptığımız en büyük hatalardan biri “ bu engelli bir şey anlamaz deyip onları ikinci plana atmak dediklerini dinlememektir!

    Bakın bu tip olaylar ülkemizde çok yaşanmaya başladı. Bence bu olayların ilk nedeni çocuklarımıza yeterince sevgi ve eğitim veremememiz, ikinci nedeni ise birbirimizi anlayıp dinlemememizdir. Aileden ve çevresinden gerekli sevgiyi ve ilgiyi gören eğitimleri gerektiği gibi alan bir kişi her şeyin farkında olur. Çocuğunu dinler en ufak bir şikâyette gerekeni yapar. “Bu konuda anlatmıştı ben inanmadım olmaz !”

    Bakın arkadaşlar tahmin ediyorum bu olayı yaşayan birçok engellenen arkadaşımız olabilir. Gerek aile baskısı gerekse utandıklarından olayları kimse ile paylaşamıyor olabilirler. Ama ne olur özellikle Ailelerimiz ve engel sahibi bir çocuğu olan annelerimiz bu konularda dikkatli olsun. En ufak bir şüphede ilgililere konuyu anlatmaktan çekinmesin. Çünkü biz bu olayları saklayarak, çekinerek değil paylaşırsak birbirimizi dinlersek ve zamanında gerekli önlemleri alırsak çözeriz...

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi… 

    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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