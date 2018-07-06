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06 Temmuz 2018 Cuma
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    • KIZINI 5 YIL BOYUNCA TACİZ ETMİŞ

    Yençağa lçemzde 16 yaşındak öz kızına 5 yıldır cnsel taczde bulunduğu dda edlen baba Dündar Durucan’ın kızına evlenme teklfnde bulunduğu ortaya çıktı. Babanın sapık stekler mahkeme heyetn ble şaşkına çevrd. İğrenç olay Bolu Ağır Ceza Mahkemesnde görülen davada ortaya çıktı.

    06 Temmuz 2018 Cuma 00:40
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    KIZINI 5 YIL BOYUNCA TACİZ ETMİŞ
    Olay yaklaşık 5 ay önce Yençağa lçesnde meydana geld. Sanık Baba Dündar Durucan, polste ve savcılıkta verdğ fadesnde üzerne atılı suçlamayı kabul ederken, mahkemede se böyle br eylemde bulunmadığını söyled. 11 yaşından bu yana 5 yıl boyunca öz babası tarafından cnsel tacze uğradığını pskolog eşlğnde anlatan D.D., “11 yaşından ber öz babam ben hep tacz ett. Zaman zaman her gün zaman zamanda hafta da 2-3 kez, sürekl olarak ellern çamaşırlarımın çersne sokarak hep taczde bulundu. Annem bakkala ble gönderse babam karşı çıkıp, annem bakkala göndererek taczde bulunmayı sürdürüyordu. 5 yıl boyunca neler çektğm br Allah br de ben blyorum. Babam ben kmseye söylememem çn tehdt edyordu. Söylersem ble annemn dah hç kmsenn bana nanmayacağını söylüyordu” ddalarında bulundu.
    SENİNLE EVLENECEM DEDİ
    5 yıl boyunca öz babasının cnsel taczne uğrayan 16 yaşındak lse öğrencs genç kızın trafı Ağır Ceza Mahkemes heyetn ble şok ett. Genç kız fadesnde, “Babam br kargo şrketnde geceler çalışırdı. Gündüzler hep evde olurdu. Bende Gerede lçesnde okuyordum ve eve saat 3.5, 4 gb gelyordum. Bunu ble babam fırsata çevryordu. Dudaklarımdan öpüyordu cnsel organlarımı ellyordu. Br keresnde annen 2 yıl çersnde ölecek ve bende sennle evlenecek dye bana söylemde bulundu. Bu teklfe şok olmuştum” dyerek gözyaşı döktü.
    DAYIM BABAMI DÖVDÜ
    D.D., “Yıllardır öz babam tarağından uğradığım cnsel saldırı nedenyle bunalıma grdm, kmselere korkumdan br şey söyleyemedm. Annem, kanser olan ve Ankara’da oturan anneannem oraya yolladı. Bende evde hep öz babamla kalmak zorunda kaldım. Her gün taczde bulundu. Bu duruma dayanamayarak, telefonla annem aradım ve her şey ona anlattım. O da dayıma anlattı. Annem ve dayım Gerede lçesndek okuluma gelerek ben aldılar. Babam da gün evdeyd. Hatta annem o gün babamı arayarak, eve geleceğn söyled. Babam da bu gün gelme yarın gelrsn ded. Dayım ve annemle brlkte gzlce eve geldk. Dayım kapının zln çaldı. Babam benm eve geleceğm tahmn ederek, kapıyı, üstünde sadece atletle açtı. Altında belden aşağıya hçbr şey yoktu. Bunun üzerne dayım babamı döverek eve pols çağırdı. Öz babamdan şkayetç ve davacıyım. Cezalandırılmasını styorum” ded.
    ANNEDE DAVACI OLDU
    Mahkemede eşnden davacı olan genç kızın annes Fatma Durmaz, “18 yıllık evlym. Kocamın böyle br sapık olduğunu blmyordum. Zaman zaman kendsnden şüphelenyordum. Çünkü, sürekl olarak kızımı odaya getrp, gzl gzl konuşuyorlardı. Kızım söyledklerne nanıyorum” şeklnde konuştu. Tanık olarak dnlenen genç kızın dayısı Murat Ççek’te, olaydan br gün önce yeğenyle konuştuğunu ve tüm gerçekler öğrendğn, olay günüde yeğenn oturduğu eve kız kardeş ve yeğenyle brlkte geldklern, kapıyı da kendsnn çaldığı, kapı açıldığında enştesnn belden aşağısının çıplak olduğunu ve kendsn darp ettğn anlattı. Duruşma dğer tanıkların dnlenmes ve eksk evrakların gderlmes çn 16 Ekm 2018 tarhne ertelend
    Anahtar Kelimeler: Yençağa, Lçemzde, 16, Yaşındak, öz

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