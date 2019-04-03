Kızının iftirası az kalsın yakıyordu

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık bir yıl önce ilk eşinden olan 2 öz kızıyla birlikte alnı evde kalırken, aldığı alkolle, küçük kızı M.B.’nin yatağına giden baba R.B. burada kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ilk eşi tarafından polise şikayet edildi. Bunun üzerine çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan baba R.B’nin gerçek olayı yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ortaya çıktı.

KISKANÇLIĞIM YÜZÜNDEN İTFİRA ATTIM

Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan R.B.’nin öz kızı M.B., her şeyin ablasını kıskanmasından dolayı meydana geldiğini belirterek; “Babam ablama daha çok sevgi gösteriyordu. Bende bunu fırsat bilip öz anne yalan söyleyerek, babamın beni dudaklarımdan öptüğünü ve cinsel organıma dokunduğunu söyledim. Ona iftira attım. Böyle bir şey yaşanmadı. Babam, sadece bana bir evlat şefkati gösterdi. Ben ise ona iftira attım. Annem de gidip polise şikayet edip onu tutuklattı. Pişmanım” dedi.

BİR BABA GİBİ YAKLAŞTIM

Son kez hakim karşısına çıkan baba R.B.’da savunmasında; “Ben iki evlilik yaptım. Kesinlikle öz kızıma bir şehvet doğrultusunda yaklaşmadım. O gece alkol almıştım ve kızımın yattığı ranzaya giderek onun yanına yattığım doğrudur. Elim yanlışlıkla cinsel organına değmiş olabilir. Bir baba nasıl olurda öz kızına böyle bir şeş düşünebilir. Ben sadece kızımı bir baba şefkatiyle öpüp kokladım. Hiçbir suç işlemedim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mağdur M.B’nin mahkemede doğruları söylemesi ve yeterli delilin bulunmaması nedeniyle, baba R.B.’ninberaatine karar verdi. M:B. karar sonrası; “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek mahkeme heyetine teşekkür etti.