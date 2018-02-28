HABER:Kasım Şahin

Lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kızın kavgası İzzet Baysal Caddesini inletti. Kavgaya daha sonra iki grubun kızları da karıştı. Kavganın nedeninin küfürleşme yüzünden çıktığı öğrenilirken, kız öğrencilerin birbirlerine kullandıkları küfürler olayı gören vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir anda İzzet Baysal Caddesi kız öğrencilerin kavgasıyla yankılanırken, saç saça baş başa süren kavga olay yerinden geçen vatandaşların yardımlarıyla sonlandırıldı. Kavga sonra ayrılan iki kız grubundaki bazı öğrencilerin ettiği küfürlere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Kavgacı kız öğrenciler bir birlerine de tehdit etmekten geri kalmadı.