KKKA’ya karşı vatandaşlara uyarı

Haber: Volkan Yılmaz

Keneler tarafından taşınan, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında havaların ısınmasıyla birlikte artış yaşanıyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin insanlara nasıl bulaştığını, belirtilerinin neler olduğunu ve hastalığa yönelik hangi tedbirlerin alınması gerektiğini belirten bir video paylaştı.

KKKA NASIL BULAŞIR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşma yollarının anlatıldığı videoda “Virüsü taşıyan kenenin insan vücuduna tutunması, virüsü taşıyan kenenin çıplak elle ezilmesi ve KKKA hastası hayvan ve insanların kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile korunmasız temas edilmesi” şeklinde bulaştığı belirtildi.

KKKA’NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücuduna kene tutunan kişiler kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.

KKKA’YA YÖNELİK TEDBİRLER

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise, hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven vb.) çıkarmalı.

Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.

Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemeli.