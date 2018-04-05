Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat; “Yatırımcılarımız başvuru dosyalarını son güne bırakmayarak, ilgili süre içerisinde Müdürlüğümüze getirmeleridir, Hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra projelerin tamamlanma süresi 31.05.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Avan proje ile başvuran yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamamaları adına uygulama projelerini titizlikle hazırlamaları gerekmektedir. İlimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 15 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

12. Etap kapsamında programa alınan projelerden Bolu Merkezde 2 adet hindi kümesi, 1 adet Büyükbaş hayvancılık işletmesi ve 1 adet ceviz işleme ve paketleme tesisi, Gerede İlçesinde 4 adet deri işleme tesisi, 2 adet büyükbaş hayvancılık işletmesi, 1 adet küçükbaş hayvancılık işletmesi ve 1 adet kırsal turizm konaklama tesisi, Mudurnu ilçesinde 1 adet hindi kümesi(makine-ekipman), Göynük ilçesinde 1 adet yumurta tasnif-paketleme-depolama tesisi ve Seben İlçesinde 1 adet kırsal turizm konaklama tesisi yapılması planlanmaktadır. Bolu İlinde hibe programına alınmış olan KKYDP 12. Etap projelerinin hibeye esas tutarları 15 proje için 20.137,52 TL olup ödenecek hibe tutarı 10.067,76 TL’dir. Proje sahibi yatırımcılara projeleri ile ilgili teknik konularda İl Müdürlüğümüz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından bilgilendirme yapıldı.