Klakson çalınınca çıldırdı

İzzet Baysal Caddesi Hitit Sokak girişinde ilginç bir protesto yaşandı. 67 plakalı araç sürücüsü yaya geçidi üzerinde aracına küçük bir çocuğu bindirirken, arkasında bulunan araç sürücüsünün klakson çalmasına sinirlendi ve bu olayı protesto ederek, trafiği kısa süreliğine kapattı.

Klakson çalınınca çıldırdı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlginç protesto olayı önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hitit Sokak üzerinden İzzet Baysal Caddesi çıkıp, PTT caddesi istikametine gitmek isteyen 67 plakalı araç sürücüsü bir anda yaya geçidi üzerinde durarak, küçük bir çocuğu araca bindirirken, kısa süreli trafik akışını durdurdu.

Bu duruma sinirlenen 67 plakalı aracın arkasında bulunan Bolu plakalı araç sürücüsü klaksona basarak, çabuk olmasını isteyince ortalık bir anda gerildi. Yaşlı sürücü bu duruma sinirlenerek, aracından inerek; “Nedir bu klakson çalmak. Gitmiyorum. Aracımı da hareket ettirmiyorum. Buraya hemen trafik ekibinin gelmesini istiyorum” diyerek bu durumu protesto etti.

Yaklaşık 5 dakika süren bu inatlaşma araya giren vatandaşlar sayesinde tatlıya bağlandı ve 67 plakalı araç sürücüsü sinirli bir şekilde aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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