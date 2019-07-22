Klasik araç tutkunları Göynük’te

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul TÜYAP fuarında sergilenen klasik otomobiller, Klasik Araç Göynük Buluşması etkinliğinde Göynük’te görücüye çıktı. Onlarca farklı modeldeki Mercedes marka klasik araçlar otomobil tutkunlarını Göynük’te buluşturdu. Düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluştururken etkinliğe ev sahipliği yapan Göynük’te Belediye Başkanı Ahmet Çankaya güzel bir haber verdi. Başkan Çankaya yapılan etkinlikle alakalı olarak yaptığı açıklamada, “Bu yıl 2ncisini düzenlediğimiz Klasik Araç Göynük Buluşmasında ilçemize gelen konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayıp önümüzdeki yıl yapacağımız etkinlik konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Paha biçilmez araçlarını ilçemiz halkının görmesini sağlayan başta Uğur Ünal arkadaşımıza ve Klasik Mercedes Benz Kulüp yönetimine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Organizasyonun gerçekleştirmesine öncülük eden klasik araç tutkunu Uğur Ünal ise, “Bizleri teşrifleri ile onurlandıran mutlu eden tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıl daha geniş bir organizasyonla sizlerle daha eğlenceli bir buluşma yapıcağız” diye konuştu.