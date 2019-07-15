Klasik otomobil tutkunları Göynük’e

Haber: BMA

Geçtiğimiz ay İstanbul Tüyap Fuarı’nda sergilenen klasik otomobiller Göynük’te sergilenecek. Otomobil tutkunlarını Göynük’e davet eden Uğur Ünal” Geçen ay gerçekleşen fuar da gerçekleştirdiğimiz temaslar doğrultusunda başkanımız Ahmet Çankaya’nın destekleri ile bu değerli araçlara ev sahipliği yapmak istediğimizi dostlarımıza ilettik. Onlarda sağolsunlar başkanımız ve bizleri kırmayıp eşsiz değerli antika araçları ile ilçemizde halkımızın sergisine sunmak adına 20 Temmuz günü yola koyulup bizleri ziyaret edip araçlarını da sergileyecekler. Tüm Bolu halkımızı ve fuara gidemeyen Klasik araç tutkunlarını 20 Temmuz günü ilçemizde gerçekleşecek Mini Klasik Araç sergimize bekleriz. Yaklaşık 30 araçlı bir sergi de geçmişe yolculuk gerçekleştireceklerinden kuşku duymamaktayım. Başta Başkanımız Ahmet Çankaya ve Klasik Mercedes Benz Kulubü üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.