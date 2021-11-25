Klor satın alınacak

KLOR ALIMI T.C BOLU BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Klor satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Klor mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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