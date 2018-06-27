Akşam saatlerinde ilimiz merkezinde yaşanan fırtına ve aşırı yağış sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Yaşanan kesintilerin biriside Sağlık Mahallesi Serdar Sokak’ta vukuu buldu. Burada yaşanan kesintide Koah Hastası Kemal Sucu isimli solunum cihazına bağlı hayatını sürdüren vatandaşın acil elektrik ihtiyacı itfaiye müdürlüğü tarafından karşılandı. Yağış esnasında aniden kesilen elektrik hastanın solunum cihazının devre dışı bıraktı. Nefes darlığı çeken Koah Hastası Kemal Sucu’nun ailesi durumu 110 itfaiye ihbar hattına bildirerek acil destek talebinde bulundu. Ailenin isteğini 15 dakika gibi kısa bir sürede hastanın evine ulaşarak cevaplayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Koah Hastası Kemal Sucu’nun evine jeneratör kurdu.