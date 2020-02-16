KOBRA’dan kaçamadı

Haber: C.Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yolcu otobüsünü Çaydurt mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde durduran ekipler, narkotik kurt köpeği KOBRA ile yolcuların üzerinde ve otobüsün bagaj kısmındaki eşyalarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda narkotik köpeği KOBRA K.Ç. isimli şahsın üzerinde ve çantasında 30 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucuyu tespit ederek tepki verince uyuşturucu taciri yakayı ele vermiş oldu. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.