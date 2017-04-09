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09 Nisan 2017 Pazar
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    • “Koç yiğitler yalnız değildir”

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Türk Polis Teşkilatı’nın 172’inci kuruluş yıl dönümü sebebi ile bir mesaj yayınlayarak, yalnız olmadıklarını belirtti.

    09 Nisan 2017 Pazar 10:57
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    “Koç yiğitler yalnız değildir”

    Haber:  Aysun Beykoz

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Türk Polis Teşkilatı’nın 172’inci kuruluş yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Evcil, mesajında polislerin yalnız olmadıklarını belirtti ve polislere el kaldıran HDP’lilerin hala hatırlarında olduğunu söyleyerek “Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Bolu’nun güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım. Polis Teşkilatının kuruluşunun 172.yıl dönümünde gücünü milletten alan bir vekilin polislerimize hakaret etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. CHP iç içe girdiği HDP vekillerinin davranışlarını kopyalamaktadır. Emniyet amirimize el kaldırma cüretinde bulunan HDP’ liler hala hatırımızdadır. Gerektiğinde korkusuzca canlarını bizler için feda etmekten çekinmeyen koç yiğitler yalnız değildir. CHP'li vekil biran önce aklını başına alıp polis teşkilatından özür dilemelidir. Kendisini mitinglerinde koruyan yine hakaret ettiği teşkilatın mensuplarıdır. Bu itibarla sözlerime son verirken polis teşkilatının kuruluşunun 172.yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Vatan müdafaasında şehit olan polislerimize Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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