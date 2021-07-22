Koca” Aşı programının önemine değindi”

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İlimizde düşüş sayısı bu haftada devam ederek oran Bolu’da 43,71’e düştü. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" dedi.

Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Siirt, Ağrı, Bitlis ve Van oldu. En az artışın olduğu iller listesinde ise Kilis, Hatay, Aydın ve Manisa yer aldı.

Bolu'da 3-9 Temmuz'da 50,51 vaka sayısı bu hafta yüzde 7’lik bir düşüş göstererek 10-16 Temmuz'da 43, 71’e geriledi.