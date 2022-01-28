Koca balkon buz tuttu

Haber: Ceylan Beykoz

Son günlerde havalarının mevsim normallerinin altında seyretmesi geceleri etkili olmaya başladı. Zaman zaman geceleri ısının – 10 dereceye kadar çıkması nedeniyle ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Sarkıtların boylarının bir metreyi aşması büyük tehlikelere neden olurken, Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri bu tür tehlikeli binaların çevresine güvenlik şeridi çekerek, bölgeden geçilmemesi için uyarılarda bulunuldu.

Hitit Caddesi üzerinde bir evin balkonunun tamamen buz tutması ise şaşkınlık yarattı. Bir ev ve işyerinin çanak antenleri ile kombi borularının da buz tutması gözlerden kaçmadı. Hitit sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairesinin balkonunun tamamen buz sarkıtıyla kaplanması dikkatlerden kaçmadı.