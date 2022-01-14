Koca beraat etti karısı 4 yıl ceza aldı

Haber: C. Kutay Aykan

2018 yılında Mudurnu ilçesine bağlı Gelinözü köyünde oturan Hamdi Çırakoğlu ile karısı Türkan Çırakoğlu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları olan İsmail Çırakoğlu’nun evine giderek, balta ve kazma ile saldırı bulunmuş. Türkan Çakıroğlu’nun yaptığı saldırı sonrası İsmail Çırakoğlu’nun sağ kulağının kopmasına ve ayağının kırılmasına neden olmuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 yıldır sürün davada, “Hakaret ve kasten yaralama” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hamdi Çırakoğlu ile karısı Türkan Çırakoğlu, olay tarihinde olay yerine gelen jandarmaya; “Öldürdük gebereseceyi. Arka tarafta yatıyor, gidin bakan. Geberemedi gitti, beter olsun. Malımızda gözü vardı zaten” dediği öğrenilirken, kara koca bu güne kadar katıldıkları duruşmalarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Olayda ağır yaralanan eşinin erkek kardeşi olan İsmail Çırakoğlu’nun, kendi arazilerinin etrafını telle çevirip, mallarına el koyduklarını söylemişlerdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 yıldır süren dava karara bağlandı. Ankara Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre tutuksuz yargılanan Türkan Çırakoğlu’nun olay tarihinde olaydan sonra da akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporun gelmesi üzerine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kakarını verdi. Mahkeme heyeti, Türkan Çırakoğlu’nun olay günü akrabasına balta ve kazma ile saldırdığı yaralama olayını gerçekleştirdiğine kanaat getirerek 4 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine tutuksuz yargılanan kocası Hamdi Çırakoğlu’nun beraatine karar verdi. Kararı öğrenen Türkan Çırakoğlu, sanık kürsüsünde fenalık geçirdi.