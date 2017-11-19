Haber: Semih BAYKAL

Katılımın yoğun geçtiği genel kurul toplantısına, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda Türk sağlık-sen üyesi katıldı. Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Kongresi yapıldı. Divan Başkanlığını Kamu -Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman yaptı. Kongrede tek listeyle seçime gidildi. Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi Başkanı Hakan Koca yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan ve tek liste halinde seçime giren Hakan Koca’nın açılış konuşmasında, “Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız diye çıktığımız yolda kurulduğumuz günden bugüne geçen çeyrek asırda başımızın hep dik olması bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Cennet vatan Türkiye’mizin son birkaç yılda yaşadığı derin bunalımlar, parçalanması için yapılanlar ve ihanet zincirine halka olanlara baktığımızda Milli Sivil Toplum örgütlerinin Türkiye için vazgeçilmezliği daha iyi anlaşılmaktadır. Bunları düşündüğümüzde şükürler olsun ki Türkiye Kamu-Sen’liyiz, Türk Sağlık-Sen’liyiz diyoruz” dedi.