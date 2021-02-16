Koca koronavirüs haritasını paylaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il haftalık ortalama vaka sayısını paylaştı.

Koca koronavirüs haritasını paylaştı

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Pazartesi itibariyle haftalık ortalama vaka sayısını il il duyuracaklarını bildirmişti. Bakan Koca, açıklamasında ‘Artık yerinde karar dönemine başlıyoruz. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları vaka sayısının seyrine göre bölgesel kararlar alabilecekler’ dedi.

Bu gelişmeler sonrası Bakan Koca,  koronavirüs vaka haritasını kamuoyuyla paylaştı. İl bazlı haritayı paylaşan Koca, “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadelerini kullandı. Haritaya göre ilimiz Bolu’da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka ortalaması 44,96 olarak belirlendi. Ayrıca il bazlı ortalama vaka haritasının her hafta duyurulacağı bildirildi.

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