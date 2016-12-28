Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Örgütün iletişim sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen Ş.Öztürk ve eşi S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiler. Ş.Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.