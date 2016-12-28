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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • Koca tutuklandı eşi serbest bırakıldı

    Bolu’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen koca tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 08:57
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    Koca tutuklandı eşi serbest bırakıldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İlimizde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Örgütün iletişim sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen Ş.Öztürk ve eşi S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiler. Ş.Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Cumhuriyet, Başsavcılığı, Yürütülen, FETÖ

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