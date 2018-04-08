Haber: Semih Baykal

AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Karaçayır Belediye Nikah Salonunda düzenlendi. Kongreye; AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ahmet Eker, İl yönetim Kurulu Üyesi Taha Furkan Sönmezel, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz, MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, gençlik kolları üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

“TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR YÜZYILA MERHABA DİYOR”

Kongrenin açılışında konuşan İl Yönetim Kurulu Üyesi Taha Furkan Sönmezel; “AK Partimiz siyasetin içeriğini değiştirmiş, politikayı siyasetten ayırmıştır. AK Partimiz 1’inci aynı zamanda hakim partidir. Milli birliğin, milli paydaların ortak adresidir. Bizler gençlik kuvvetini, gençlik sinerjisini Allah yolunda sarf etmenin neticesini ahirette gençliğinde ne yaptın, vaktini nerede harcadın sorusuna en güzel cevabı verebilmek için bu davaya baş koymuş gençleriz. Bizler öyle bir gençliğiz ki; bu gençlik bu günde yarınları ihya ve inşa edecektir. Türkiye artık yeni bir yüzyıla merhaba diyor. İnanıyoruz ki; merhabanın ilk öncüleri bizler olacağız ve yeni Türkiye’nin kurucuları ve mimarları olacağız” diye konuştu.

“YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM”

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek; “Bu güne kadar AK Parti Bolu Gençlik Kolları teşkilatlarına vazife düşen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bolumuz için, ülkemiz için, devletimiz için, kongremizin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Çok önemli süreçlerden geçiyoruz ama bizler AK Parti teşkilatlarına mensup ana kademesinden kadın kollarına, gençlik kollarına kadar mensup kardeşlerimiz olarak bu ülke için, bu millet için ümidi Türkiye olmuş, Türkiye’den bir şeyler bekleyen Müslüman dünyası için gayret gösteriyoruz” dedi.

“BİR AİDİYET KURAN BİR YOL HİKAYESİDİR”

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü; “AK Partide genç olmak, bu yol hikâyesinde yürümek zamanın ve mekânın şahitliğinde taraf olmak emin olun önemli bir hassasiyet. AK Parti bir yol hikayesi. Bu hikayesinde milleti ile beraber vasiyet olarak akdeden milletiyle beraber özlü olarak yürüme noktasında sadece 2001 yılında siyaset arenasına girmiş değil o medeniyet çınarında mazisiyle istikbali arasında bir aidiyet kuran bir yol hikayesidir. Elbette ki gençler bu yol hikayesinde kıymetli belediye başkanımızın da söylediği gibi önemli mihenk noktalarından önden giden atlı gibi hiç sağına soluna bakmadan bu davanın büyük neferleridir. Bende bu teşkilatta Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucu gençlik kolları başkanlığı yaptım Gerede ilçe başkanı olarak.”

DOĞANAY’DAN KARTAL BENZETMESİ

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise; “Kongreler düğün günüdür, bayram günüdür. Gençliğimizin düğün gününde, bayram gününde inşallah kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 14 yıldır AK Parti teşkilatlarının içersinde bir şekilde şahsımda ucundan, kulağından seçim işleri başkanlığından, 3 dönem siyasi hukuk işleri başkanlığından ve son 2,5 yıldan bu yana da sizlerle birlikte öncelikle sizlerden almış olduğumuz güçle ve kuvvetle il başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyoruz. AK Parti’yi eğer bir kartal olarak düşünürsek, kartalın gövdesini ana kademenin oluşturduğunu düşünürsek ve aynı zamanda kartalın gideceği menzile yol alabilmesi için sağ ve sol kanatlarınıza baktığınız zaman bu kartalın sol ve sağ kanatlarını da gençlik kolları bir tarafta, kadın kolları bir tarafta oluşturmakta. Eğer ki, bu iki kademe ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde kanat çırpar ise, AK Parti teşkilatları ve kadroları da menzile o denli doğru, çabuk ve yönlü bir şekilde ulaşır. Onun için bizim teşkilatlar olarak 1.kademe, 2. kademe ve 3. kademe AK Parti teşkilatlarının birlik beraberlik ve ahenk içerisinde yola devam etmesi lazım” dedi.

“HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRME NOKTASINDA GENÇ SEÇMENLER ÇOK ÖNEMLİ”

Son olarak AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu; “Bu coşkulu ve heyecanlı kongrede göreve gelecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabi Türkiye genelinden kongrelerimiz çok güçlü ve heyecanlı bir şekilde devam ediyor. İl kongrelerimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz gençlik kolları olarak ve inşallah güçlü bir şekilde ramazana doğru da kendi kongrelerimizi yapacağız. Bu noktada bizim Bolu’da, Bolu’nun ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde bütün gençlere ulaşmak gibi önceliklerimiz var. Geçmiş dönemde bu il gençlik kollarındaki arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Bolu’da bu konuda başarılı bir performans sergilendi. SGK çalışmalarımızdan genç yürütücü çalışmalarına ve tüm çalışmalarımıza kadar güzel başarılara imza attık. Bu noktada ben başkanımıza teşekkür ediyorum ve inşallah bu çalışmaları artırarak kat kat 2019’da giden yolda sayın başkanımızın değindiği Bolu’daki bütün ilçeleri ve milletvekilliği seçimlerindeki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedefleri gerçekleştirme noktasında genç seçmenler çok önemli” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından tek liste olarak girilen seçimde Samet Kocadağ Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.