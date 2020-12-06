Kocadağ’dan, Profesöre tepki



Haber:Erdal Tanrıverdi

Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Kocadağ açıklamasında, “Üniversitelerin amacı; bilimsel araştırma yapmak, yaptığı bilimsel araştırmalar ile toplumsal gelişmeye katkı sağlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmektir.Bu amaçları gerçekleştirmek için; bilim üreten, düşünmeyive bilim üretmeyi özendiren, bu tür etkinlikleri destekleyen ve bunları eğitim öğretim etkinlikleri ile bütünleştiren üniversiteler ile mümkündür.Bu bağlamda bu fikirlerin geniş kitlelere yayılmasında ve toplumun eğitilmesi, yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi açısından akademik çalışmalar büyük önem arz etmektedir.

‘Akademik Çalışmalar’ sanırım bu kavramı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bazı öğretim üyeleri yanlış anlıyor, yanlış anladığı gibi yanlış uyguluyor. Pandemisürecinde gelişen bir konu ile ‘Akademik Çalışma’ kavramını bağlamak istiyorum. Akademik çalışmalar; öğrenciye değer ve hayat idamesinde kendisine donanım katmalıdır. Buna vesile kılan üniversitelerdeki öğretim üyeleridir. Fakat bazı öğretim üyeleri görev ve sorumluluklarının dışında hareket ederek; eğitim gören genç kardeşlerimizi değer katmayacak, fındıkkabuğunu dahi doldurmayacak konular ile araştırmaya sevk ediyorlar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemizin bir bölümünde anabilim dalı başkanı olan, Profesörlük unvanını da almış bir öğretim üyesi “Toplum Bilimi” dersinde bir araştırma ödevi vermiş. Burada herhangi bir sıkıntı yok; asıl sıkıntı dersin araştırma ödevinin konusunun ne olduğu?

Öğrencilere araştırma niteliğinde ödev olarak verilen konu; “Siyasette İl Başkanlığı görevinde bulunan makam sahiplerinin binmiş oldukları şahsi otomobillerinin marka ve modelleri!”

Konuyu bana ilettiklerinde çok şaşırdım, hatta kızdım. Dünya’da araştırılacak hiçbir şey kalmamış, bu konu mu kalmış!” diye de tepki gösterdim. Koskoca “Profesör” bu konuyu ödev niteliğinde sunmaz!

Hayır anlamadığım durum; hadi diyelim öğrenciler araştırmaları yaptı ve ödevlerini sundu. Araştırma sonunda Profesörün eline ne geçecek? Öğrencilere araştırılması için verilen bu ödev öğrenciye ne katacak? Ayrıca makamı, zürriyeti, işi ne olursa olsun kişinin bindiği otomobili nasıl aldığı, markası ve modelinden profesöre ne? Siyasette siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum İl yönetim kurulu üyesi bile olsa hangi marka otomobile bindiği veya modelinin ne olduğu ne profesörü ilgilendirir ne de başkalarını!

Öğretim görevlisi koskoca profesör diye tabir ettiğimiz bu kişiler görev ve sorumluluklarının dışında hareket etmemeli. Profesör unvanına sahip olan bu tarz öğretim üyeleri; böyle saçma sapan konularla değil de, öğrencilerin bu ülkeye mesleğinin veya okuduğu branşında ehli, donanımlı, bilgili, araştırma gücü yüksek, bilimsel çalışmalar yaparak ülkemizin kalkınmasında destek olacak genç nesiller yetiştirsinler. Son olarak bu durumun takipçisi olacağımı belirtiyor, Üniversitemizin yönetim organlarının ve makam sahiplerinin bu tarz ödev konusu sunan öğretim üyelerine derhâl müdahale etmelerini önemle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.