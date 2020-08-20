Koca’dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde koronavirüsle mücadele aralıksız devam ederken aşı çalışmalarıyla ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"TOPLAM 13 AŞI ÇALIŞMASI VAR"

Salgınla ilgili yürütülen çalışmalar ve gelinen noktayı kamuoyuyla paylaşan Bakan Koca, aşı çalışmalarına da değindi. Gazetecilerin konuya ilişlin sorularını cevaplayan Bakan Koca önemli bilgiler aktardı. Koca, Türkiye'de toplam 13 aşı çalışmasının olduğunu, 3'ünde hayvan çalışmasının bittiğini, preklinik çalışmaların ise devam ettiğini aktardı.

Aşı çalışması yapanlara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Koca, dünyada Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmalarının olduğunu kaydetti. Rusya aşı grubu ile Türk bilim insanlarının iletişim içinde olduğunu belirten Koca, "Biz, Faz-3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz-3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz" dedi.

Koca, Çin ve Almanya'nın Faz-3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için müracaatta bulunduğu aktararak, bununla ilgili de görüşme halinde olduklarını, bu anlamda da kolaylık göstereceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 11:59