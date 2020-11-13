Koca’dan önemli maske açıklaması

Haber: N. Halid Altundal
Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başlaması üzerine alınan kararla 81 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Uzun süredir devam eden maske tedbirine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını bildirdi.
Koca açıklamasında, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun” dedi.Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:26