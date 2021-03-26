Koca’dan umut veren açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca açıklamasında aşılama programına dair bilgiler aktardı.

MAYIS SONUNA KADAR 100 MİLYON DOZ AŞI

Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını belirten Bakan Koca, “Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak” dedi.

“FAZ 3 ÇALIŞMALARINA NİSAN SONUNDA GEÇİLECEK”

“Kendi aşımız, kendi silahımızdır” diyen Bakan Koca, salgında bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamanın yanlış olduğunu söyledi. Yerli aşı çalışmalarındaki gelişmeleri aktaran Fahrettin Koca, “Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek” diye konuştu.

“SALGIN AŞILAMA TAMAMLANDIĞINDA KONTROL ALTINA ALINIR”

Toplumun merak ettiği ‘Bu böyle ne kadar sürecek?’ sorusuna da cevap veren Koca, “Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

“YAKIN GÜNLER, GÜZEL GÜNLER OLACAK”

Koca son olarak ise şunları söyledi: "Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler, güzel günler olacak."

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 10:39