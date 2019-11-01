Kocaeli'nden yardım talebi

Haber: Volkan Yılmaz

Kocaeli’ndeki belediyelere ihbarda bulunmalarına rağmen eski İstanbul yolunun Kocaeli’nde kalan kısmında oluşan çöp tepeciklerinin temizlenmemesinin ardından vatandaşlar Bolu Belediyesi’nden yardım istedi. Bolu’da geldiği günden bu yana temizlik konusunda önemli çalışmalara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce tulum giyerek Bolu sokaklarında temizlik yapmıştı. Bu durumu gören Kocaelili vatandaşlar konu ile ilgili olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yardım istedi. Sosyal medya üzerinden Özcan’a seslenen bir vatandaş “@bolu_belediyesi sevgili başkanım @tanjuozcanchp, Kocaeli ile İstabul'u birbirine bağlayan eski İstanbul yolu üzerinde ki bu çöpler yaklaşık iki aydır ilgili @DilovasiBld, @kocaelibld @gebze_belediye'sine bildirmemize rağmen kaldırılmadı! Mesafe uzak ama yardımcı olur musunuz?” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 16:09