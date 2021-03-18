Koçak’tan 106. yıl açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak açıklamasında;

Osmanlı Devleti’ni tasfiye etmek için başlatılan 1. Cihan Harbi’nde başını İngiliz ve Fransızların çektiği emperyalist devletler, Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u işgal ederek Rusya ile fiili ikmal ve irtibat sağlamak için akla ziyan bir saldırı planı yaptılar. 18 Mart sabahı, düşman zırhlıları üç filo hâlinde Çanakkale’yi geçip İstanbul’u ele geçirmek için boğazdan giriş yaptılar. Aralarında hakikate meydan okuyan ‘karşı konulamaz’ isimli gemilerin yer aldığı filo, Nusret Mayın Gemimizin döşediği mayınlara çarparak boğazın derin sularına gömüldü. Böylece ateş yağmuru altında günlerce süren işgal girişimi, milletimizin gösterdiği insanüstü direniş sayesinde sonuçsuz kaldı.

Ordumuzun imanıyla çelikleşen cihat iradesi, hiçbir silahın ve stratejinin aşamayacağı kaleye dönüştü. Kara taarruzuna girişen çok uluslu düşman güçleri, siperlerde göğüs göğüse verilen mücadele neticesinde püskürtüldü. Hiç çekilmemek üzere geldikleri topraklarımızdan geldikleri gibi gitmek zorunda kaldılar.

Yediden yetmişe milletçe cepheye koştuğumuz Çanakkale’de sadece yetişmiş insanlarımız değil, bir neslimiz yok oldu. Birçok lise o yıl mezun veremedi. Daha bir çiçekken toprağa düşenler oldu. Bu destansı zaferle, ‘ölürüz ama sancağı, onuru ve istiklali asla teslim etmeyiz’ sözünü dünyaya haykırdık.

Deniz ve kara savaşlarında kazandığımız parlak ve kesin zaferlerle, geleceğe dönük olarak milletimizin kaderi hatta dünya tarihinin seyri değişti. Milletimiz, Çanakkale’de ‘iman varsa imkân vardır, yeis yoktur’ diyerek, ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sadece bir vatanı kurtarma mücadelesi vermedi, günümüzde daha iyi anlaşıldığı üzere gelecekteki Türkiye’nin temellerini de attı.

Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış güçlü bir direniş, büyük bir destandır. Çanakkale, bizim ruhumuz, gururumuz; ilham kaynağımız, dayanağımızdır. Çanakkale, etnik kökeni ne olursa olsun Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak birleşen Müslümanların büyük zaferidir. Çanakkale, Müslümanların emperyalizme karşı verdiği tevhit ve özgürlük mücadelesi için bir kılavuzdur. Çanakkale, yeni Türkiye için yeni bir dönemin ön sözü, Anadolu’nun tapusudur. Çanakkale ruhu, değerlerimizin anlam haritası, ecdadımızın tarihî emanetidir.

Memur-Sen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında, gerekirse sınıfları öğrencisiz bırakıp bizi asla vatansız bırakmayan, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 09:35