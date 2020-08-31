Koçak’tan yeni dönem öncesi açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Eğitim-Bir-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, yaptığı açıklamada pandemi sürecinde okulları fiziki durumunun yetersiz olduğuna dikkat çekti. Okullara ciddi anlamda iş düştüğünü belirten Koçak eğitimin yüz yüze başlayabilmesi için eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Pandemi sürecinde eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada Ahmet Koçak, “İnsanlık tarihinde önemli yer tutacak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyayı saran bu salgın hastalığın en kısa sürede sona ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve Sağlık Personelimiz olmak üzere normalleşme sürecine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Maske, mesafe, temizlik şeklinde özetleyebileceğimiz Yeni Normal'de, okulların alması gereken tedbirleri hayata geçirebilmeleri için ilave kaynağa ihtiyaç duyulmakta, aksi takdirde okulların uygun şartlarda açılması zor gözükmektedir. Özellikle eğitim ortamlarının temizliği bu süreçte önem kazanmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için de Bakanlığın öğrenci sayısı, kapalı alan gibi kriterleri göze alarak okullara ödenek göndermesi gerekmektedir” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAYIP BAŞLAMAYACAĞINA PANDEMİNİN SEYRİ KARAR VERECEK”

Milli Eğitim Bakanlığının, daha önce 81 ildeki ilgili kurumlara gönderdiği genelge ile okulların ne zaman açılacağı ve okullardaki tatillerin hangi günlerde olacağını belirlediğini söyleyen Koçak açıklamasında ayrıca, “Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre okullar 31 Ağustos tarihinde destekleme yetiştirme kurslarıyla kapılarını öğrencilere açacak. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitimle Başlayacak. 31 Ağustos - 18 Eylül arasında, öğretmenlerimiz öğrencileriyle ‘EBA Canlı Sınıf’ derslerini Bakanlığın belirlediği program çerçevesinde gerçekleştirecek. 21 Eylül'de ise yüzyüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, başlayacaksa hangi koşul ve şekilde olacağına pandeminin ülkemizdeki seyri karar verilecek. Bakanlık salgınla mücadele ve yeni normal sürecinde okulların açılması için Sanayi Bakanlığı ile protokol yaparak Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu yayımlamıştı. Ama kılavuzun içindeki şartların nasıl yerine getirileceği konusunda yeterli adım atılmadı. Okullarda olmayan ya da yetersiz olan temizlik personeli ve temizlik malzemesi ile bunun nasıl gerçekleştirilebileceği büyük merak konusudur” ifadelerine yer verdi.

“TEMİZLİK VE GÜVENLİK ELEMANI GÖREVLENDİRMESİ ACİLEN YAPMALIDIR”

İstenilen ve beklenen salgın tedbirlerinin alınabilmesi için okullara ciddi anlamda iş düştüğünün altını çizen Koçak son olarak ise şunları söyledi: “Uzun zamandır kapalı olan okulların zor durumda olduğu ayrıca fiziki şartların da zorlanmaya sebep olabileceği ortadadır. Özellikle TYP İŞ-KUR kapsamında görevlendirilecek personel ve ödenek gönderme işiyle ilgili henüz bir adım atılmamıştır. Bu uygulama da salgınla sınırlı olmamalı, kurumların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir devamlılık arz etmelidir. Okulların ihtiyaçları için bu uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hulasa okullarda temizlik yapacak yeterince görevli ve yeterince temizlik malzemesi yoktur. İş-Kur her yıl okullar açıldıktan sonra görevlendirmeleri yapıyordu. Özellikle bu sene milyonlarca çocuğumuzun ve bir milyonun üzerindeki eğitimcinin sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. İş-Kur aracılığıyla okullarda istihdam edilen temizlik ve güvenlik elemanı görevlendirmesi acilen yapmalıdır. Aksi takdirde temizlik ve güvenlik açığı ortaya çıkacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk bu konuda inisiyatif alarak okul idarecilerimizi riskten ve sıkıntıdan kurtarma konusunda adım atmalıdır. Çocuklarımızın eğitimi için herkes üstüne düşeni hassasiyetle yerine getirmelidir. Böylelikle sağlıklı bir eğitim süreci sağlanabilsin. İnşallah bu zorlu süreci de milletçe atlatarak sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşuruz.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 11:06