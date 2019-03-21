Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine az bir süre kala Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı İhsan Taslamacıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ev ev dolaşmaya devam ediyor. Yerel Seçimlerle ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Muhtar Adayı İhsan Taslamacıoğlu, “Katılımcı yönetim anlayışı ile sizlerin de daime önerilerini dikkate alarak birlikte çalışmak, mahallemiz adına yakışır en güzel umutların gerçekleştiği, saygı, sevgi ve işbirliği ile örnek bir mahalle yapmak hedefi ile yola çıktık. Sizlerin hizmetine talibiz. Mahallemizi seviyoruz” dedi.

31 Mart’a hazır olduğunun altını çizen Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı İhsan Taslamacıoğlu ayrıca, “Kadını ile, erkeği ile, genci ile, yaşlısı ile mahallemizi hep birlikte, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayarak, kocaman bir aile olmayı hedefliyoruz. Bütün mahallemizi tek tek dolaştık, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Sorunları bizzat dinledik. Bunları birlikte çözmeye talibiz. Mahalle sakinlerimizin sıcak ilgisi ve güler yüzleri ile karşılaştık. Bu bizi çok mutlu etti. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 31 Mart günü huzurlu bir seçim geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarını da aktif olarak kullanan Muhtar Adayı Taslamacıoğlu, hazırlanan videolar ile mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. Kısa sürede yüzlerce defa izlenerek paylaşılan videolar vatandaşların ilgisini çekiyor. Videolarda Taslamacıoğlu, gerçekleştireceği çalışmaları aktararak destek istiyor.