Kocaman yürekli minikler

Mudurnu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, "Minik eller toprakla buluşuyor" projesi kapsamında sebze fidesi dikti.

Kocaman yürekli minikler

HABER: AYSUN BEYKOZ

Dumlupınar İlkokulunda sınıf öğretmeni Dilek Nur Kocaçavuş tarafından hazırlanan proje kapsamında birinci sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, velileri ile Tavşansuyu köyünde bulunan bir çiftliğe götürüldü. Burada hazırlanan bahçeye sebze ve meyve fidesi dikerek tohum atan öğrenciler, gün boyunca toprağın içinde özgürce vakit geçirdi. Kocaçavuş yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların toprakla bağ kurmalarını sağlamak ve geleceğe organik ürünler bırakabilmek olduğuna dikkati çekerek, "Bu projeye Türkiye'nin farklı illerinden 10 okul katılmakta. Bu okullarda üretilen tarım ürünleri hasat sonrası yerli malı haftasında sergilenecek" diye konuştu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üç ili mesken tutmuşlar
Üç ili mesken tutmuşlar
  1. Bolu

banner129