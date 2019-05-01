Kocaman yürekli minikler

HABER: AYSUN BEYKOZ

Dumlupınar İlkokulunda sınıf öğretmeni Dilek Nur Kocaçavuş tarafından hazırlanan proje kapsamında birinci sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, velileri ile Tavşansuyu köyünde bulunan bir çiftliğe götürüldü. Burada hazırlanan bahçeye sebze ve meyve fidesi dikerek tohum atan öğrenciler, gün boyunca toprağın içinde özgürce vakit geçirdi. Kocaçavuş yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların toprakla bağ kurmalarını sağlamak ve geleceğe organik ürünler bırakabilmek olduğuna dikkati çekerek, "Bu projeye Türkiye'nin farklı illerinden 10 okul katılmakta. Bu okullarda üretilen tarım ürünleri hasat sonrası yerli malı haftasında sergilenecek" diye konuştu.