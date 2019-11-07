Kocası sapık çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Evliliği boyunca, kocası A.K.İ. tarafından hem şiddete, hem de cinsel istismara ve hayatın gizliğine müdahale edildiğini belirterek Asayiş Şube Müdürlüğüne ifade veren 23 yaşındaki G.İ., başından geçen olayları anlattı. Mağdur kadın G.İ. 7 aylık kocasından davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek, “Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul’daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu’ya geri döndük. Bu 2 ay içerisinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim”

ÇİRKİN OLAYLAR

Genç kadın olayların sadece bununla kalmadığını, kendisine zorla cep telefonundan porno filmlerin kocası tarafından seyrettirildiği ve aynısının kendisine yine zorla yaptırılmaya çalışıldığını da belirterek, boşanmak istediğini söyledi. Genç kadının annesi M.B. babası A.B.’de kızları gibi damatlarından davacı ve şikayetçi olduklarını belirterek Asayiş Şube’de ifade verdiler.

2014 YILINDAN SABIKALI

Eşine, tüyler ürperten olayları yaşatan A.K.İ.’nin 2014 yılından sabıkalı olduğu tespit edildi. A.K.İ. 2014 yılında Bolu Gölyüzü Mahallesindeki bir elektronik mağazasına giderek kendini komiser olarak tanıtıp, taksitle gizli kamera almak isteğini belirmiş ve işyeri sahibinin, şahsın komiser olmadığından dolayı şüphelenmesi üzerine gizli kamerayı vermediği, yine işyeri sahibinin kimliğini göstermesi talebi üzerine A.K.İ.’nin bir kağıt parçası üzerine sahte polis kimliği yaptığını görmesiyle durum polise intikal ettirilmiş ve ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı, bu şahsın babasının ise Mardin emniyetinde polis olduğu öğrenildi.

İŞTE SUÇLAMALAR

Mağdur genç kadın, Babası ve annesi, A.K.İ. hakkında, “Cinsel taciz”, “Özel hayatın gizliliği ihlal”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi”, “Müstehcenlik”, “Kötü muamele”, “Hakaret” ve “Kasten yaralama” suçlarından yargılanması talep ettikten sonra aile Bolu Cumhuriyet Savcılığına giderek burada da suç duyurusunda bulunup, olayda kullanılan saat görünümle gizli kamera, aşk yaşadığı kadınlarla yaptığı yazışmaları da delil olarak sunmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 11:32