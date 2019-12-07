Kocasına lanet yağdırdı

Haber: C. Kutay AYKAN

Dolandırıcılık suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanan Faruk Ç., Suat Ş., Songül D. birbirlerini suçladılar. Firari durumda olan Naim D. hakkında da yakalama kararı verildi. Mahkemede firari durumda olan kocasını suçlayan ve Afyon Kadın Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Songül D., SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada; “Bu olaylar kocam ve arkadaşı Suat Ş. tarafından başıma geldi. Kocam, bana ait 6 adet banka kartımı izinsiz alarak Suat Ş.ye verdi. O da benim kartlarımla dolandırıcılık olayına beni karıştırdı. Benim başımı yediler. Kendileri sefa sürerken ben ise suçsuz yere cezaevindeyim. Ben internet bile anlamam, cahilin tekiyim. Allah belalarını versin. Bu kart meselesi yüzünden hakkımda 3 tane daha dava var. Başımı yediler, firari olan kocam ve Suat Ş.’nin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Diğer sanık Suat Ş.’de Songül D.’yi suçlayarak; “Asıl benim bu olaylarla ilgim yoktu. Bu işi Songül ile kocası Naim yapmıştır. Songül cahilin tekiyim diyor ama bankamatik işlemlerini de iyi biliyor. Bu karacı koca ile aramızda alacak verecek konusu vardı. Bana 7 bin lira borçları vardı ve ödemediler. Bu nedenle kavga ettik. Bunun için bana iftira atıyorlar” demesi üzerine Afyon Savcılığından SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Songül D., sinir krizi geçirerek sanık kürsüsünde gözyaşları içerisinde bayıldı. Tutuklu kadına Savcılık salonunda bulunan memurlar müdahale etti. Mağdur Kamil Y.’de; “Sosyal paylaşım sitesinden LC marka televizyon satış ilanını gördüm ve karşı tarafla telefonla irtibata geçtim. Anlaşma yaptık, 7 bin 600 lirayı da havale ettim. Ne var ki ne paramı geri alabildim, ne de televizyonu. Kendilerinden şikayetçiyim” diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, firarı sanık Naim D. hakkında yakalama kararı çıkartarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.