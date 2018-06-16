Haber: Kasım ŞAHİN

Merhum Avukat Zeki Baltacıoğlu’nun eşi olan Avukat Necla Baltacıoğlu 1968 yılında Bolu Baro Başkanlığı yaptı. Bolu’nun ilk kadın avukatları arasında yer alan Baltacıoğlu’nun, cenazesi isen 30 yıldır Kanada da yaşayan oğlu Mehmet Baltacıoğlu’nun Çarşamba günü Bolu’ya gelmesi ve annesinin cenazesine katılması bekleniyor. Baltacıoğlu 6 yıldır İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde makinaya bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu.

Yıllar önce Elginkan Vakfı’nın Bolu’ya gelmesine öncülük eden merhum Avukat Necla Baltacıoğlu için Çarşamba günü Adliye önünde tören yapılacağı ve Baro Başkanı Ferit Atalay’ın, bir konuşma yapması da bekleniyor.