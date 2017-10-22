Haber: Kasım ŞAHİN

12 Kasım tarihine kadar Abdülmecid Efendinin köşkünde sergilenecek olan bazı fotoğrafların bazılarının bir cami içerisinden çekildiği ve mihrap içerisinde nü resimlerinin yapıldığını sosyal paylaşım sitesinden paylaşarak konuya yönelik büyük tepki gösterdi.

Evcil, sosyal paylaşım sitesinden şu açıklamayı yaptı; “Böylesine bir rezilliğe göz yuman,izin veren Kültür Bakanlığını şiddetle kınıyorum. Müslüman-Türk milletinin kutsallarına el,dil,göz uzatan değil koç ailesi allemi cihan olsa farketmez! Müslüman bir ülkede her gün milyonlarca insanın secdeye gittiği ‘mihrap’ makamına birisi donsuz kıçını koyabiliyor ve kimse buna ses çıkarmıyorsa başınıza gelen hiç bir felakete şaşırmayın!”

