Haber: Semih Baykal

Bu yıl 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında 5’incisi düzenlenecek olan Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali etkinliklerinin programı belli oldu. 18 Ağustos’ta başlayacak olan etkinliklerde ilimize Türk Sinemasının usta oyuncusu ve Yeşilçam’ın unutulmazlarından olan Hülya Koçyiğit gelecek. Usta oyuncunun yanı sıra aynı gün ülkemizin önde gelen ses sanatçılarından Ömür Gedik de ilimize gelerek konser verecek. Etkinliklerin son günün de ise Türkiye’nin özel seslerinden Ferhat Göçer’de ilimize gelerek en güzel şarkılarını Bolulular için seslendirecek.

