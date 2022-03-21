Koçyiğit; “Ülke ekonomik kriz içine sürüklendi”

Haber: S. Özge Yücel

Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır. Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi.

2022 Nevruz bayramının barış ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Kesk Bolu Şubeler Platformu adına Serdar Koçyiğit, tüm emekçilerin Nevruz Bayramını kutlayarak şunları söyledi:.

“ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZİN İÇİNE SÜRÜKLENMİŞTİR”

Ülkenin barışçıl yolar yerine savaşa ve kutuplaşmaya dayalı politikalar yüzünden ekonomik krize sürüklendiğini ifade eden Koçyiğit; “Başta kadim Ortadoğu coğrafyası olmak üzere yeryüzünün üçte birine yayılan savaş ve çatışmaların bedelini kadınlar, çocuklar, ezilenler, mülksüzleştirilenler, yoksul halklar ve emekçiler ödüyor. Emperyalist hegemonya savaşlarının son halkası olan Ukrayna’da yaşananlar çıkar ve paylaşım savaşlarının kirli yüzünü apaçık gözler önüne sermektedir. Savaşın nedeni olarak öne sürülen gerekçeler daha fazla silah satma, kaynakları talan etme, jeostratejik üstünlük sağlama, dünyayı kapitalist çıkarlar temelinde yeniden dizayn etme amaçlarını gizlemeye yöneliktir. Ülkemizde ise AKP-MHP ittifakı/iktidarı ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan çoklu kriz koşullarında tekçi-şoven-ırkçı politikalara her geçen gün daha fazla sarılıyor. Kürt sorunu başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılmak isteniyor. Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması sonucunda ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir” dedi.

“BARIŞA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR DÖNEMDE NEVRUZ’U KUTLUYORUZ!”

Nevruz’un özünü direnişten aldığını aktaran Koçyiğit, “Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımları korumaya çalışmıştır. Özünü direnişten alan Nevruz, bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır. Zorluklardan, baskılardan kurtuluşa, karamsarlıktan umuda, ölümün kutsanmasından yaşamanın ve yaşatmanın esas alınmasına geçişin adıdır Nevruz… Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır… Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi… 21.yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar. Özünü direnişten, mücadeleden alan Nevruz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olması ile bir kez daha rolünü oynamaktadır. Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür” şeklinde konuştu.

“BU KARANLIK DAĞITILACAKTIR!”

Kamu emekçilerinin tüm illerde “GEÇİNEMİYORUZ” şiarıyla mitingler düzenleyerek ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdıklarını anımsatan Koçyiğit; “Ülkemiz ve bölgemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerle karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor. 2021 yılında ve geride bıraktığımız 2022’in ilk aylarında emekçiler, kadınlar, gençler irili ufaklı kesintisiz direnişlere imza attılar. İşçi kıyımlarına, sendikasızlaştırma girişimlerine, sefalet ücreti dayatmalarına karşı onlarca işyerinde direnişler sonucu işverenler geri adım atmak zorunda kaldı. Kamu emekçileri tüm illerden katılımlarla birçok bölgede “GEÇİNEMİYORUZ” şiarıyla mitingler düzenleyerek ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdılar. Kadınlar; evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine, ucuz işgücüne, güvencesizleştirmeye karşı “İSYANDAN DİRENİŞE, DİRENİŞTEN ÖZGÜRLÜĞE” şiarıyla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiler” diye konuştu.

“2022 NEVRUZ’U BARIŞ VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN”

Nevruz’un barış ve kardeşliğe vesile olmasını umut ettiğini aktaran Serdar Koçyiğit, “Sıra faşizan baskıların tümden durdurulması ve ablukanın dağıtılmasında… AKP+MHP ittifakının saldırı dalgasına karşı emekçiler ve halklarımız Nevroz alanlarına akarak yaratılmaya çalışılan korku iklimini paramparça edecektir. Ezilenler; Nevroz ruhuyla başta Ortadoğu’da olmak üzere geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyecektir. Günümüz Dehaklarının ve sistemin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Türkiye ve Ortadoğu’da eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir. 2022 Nevruz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Nevruz’unu kutluyoruz!” ifadelerini kullandı.