Koçyiğit’ten gazetemize ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz ile görüşen İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler olarak 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyet ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda Koçyiğit huzur ve sağlıklı bir yeni yıl dileğinde bulunurken gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile Uğurlu ve Özgen’e teşekkürlerini iletti.