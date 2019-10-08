Koçyiğit’ten “maaş” açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Son zamanlarda çeşitli basın yayın kuruluşlarında sendika başkanı ve yöneticilerinin maaşları üzerinden yürütülen tartışmalarla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Bolu Şube Başkanı Serdar Koçyiğit’ten açıklama geldi.

SES Bolu Şubesi adına yaptığı açıklamada Koçyiğit şu ifadelere yer verdi: “Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin şaşkınlıkla izlediği bu tartışma ne yazık ki ülkemizde bir gerçeği daha gözler önüne sermiştir. Sendika yöneticiliğini kişisel zenginleşme aracı olarak görenler, ait oldukları ve temsilcisi oldukları emekçilerden fersah fersah uzaklaşanlar emekçilerin kolektif çıkarları için mücadele etmezler, edemezler. Kurulduğu günden itibaren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hak ve çıkarları için mücadele eden bir sendikanın yöneticileri olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin onurlu mücadele tarihine gölge düşürmedik, düşürmeyeceğiz.

Sunduğumuz eş genel başkanlarımızın maaş bordrosunda da görüleceği üzere, iş yerinde aldığımız ücretten ne bir eksik ne de bir fazla olan maaşımızın dışında harcırah, huzur hakkı vb. herhangi bir ek ücret almamız söz konusu bile değildir. Ve bu durum yöneticilerin inisiyatifine bırakılmamış, sendikamız tüzüğü ile de güvence altına alınmıştır.

Sendikamızın Tüzüğü

Madde 60. Bürokrasiye ve yabancılaşmaya karşı tedbirler

a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.

b- Sendikanın genel merkez ve şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında iki dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönem aynı organa aday olamazlar.”