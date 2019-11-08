Kod adı “ŞEKER” e 8 yıl hapis

Haber: C. Kutay AYKAN

13 ay önce Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada uyuşturucu madde satan Ahmet A. ile arkadaşı Aykut Ç.’yi gözaltına almış, her iki zanlı da; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla önce Savcılığa ardında mahkeme sevk edilmiş olup, zanlılardan Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

13 aydır tutuklu bulunan Ahmet A. ile Aykut Ç. son kez hakim karşısına çıktılar. Mahkeme başkanının son sözünüz nedir sorusuna Ahmet A.; “Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan utanç duyuyorum. Beraitimi istiyorum. Kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Kendim içmek için bulunduruyordum” derken, tutuksuz sanık Aykut Ç.’de, “Çok pişmanım hakim bey, özür diliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet A.’nın uyuşturucu madde sattığına dair kesin kanaat getirdiklerini belirterek önce 10 yıl hapis cezasına daha sonra da indirime giderek cezayı 8 yıl 4 aya indirerek16 bin 660 TL adli para cezasına, tutukluluk halinin devamına, Aykut A. hakkında da mahkeme heyeti, sça yardım etmekten önce 10 yıl hapis cezasına indirime giderek bu cezayı 5 yıla, mahkemedeki iyi halinden dolayı da cezayı 4 yıl 2 aya indirerek, 8 bin 320 TL’de adli para cezası verdi.