Kod adı “Vizkii”

Haber: C. Kutay AYKAN

Mudurnu ilçesinde yaklaşık 10 önce uyuşturucu madde ticareti yaparken Narkotik Şube tarafından teknik takibe yakalanan ve uyuşturucu maddeye kod ad olarak, “Vizkii” adını veren S.Ç. ile arkadaşı O.Ş., gözaltına alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkar S.Ç. ile O.Ş. üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek içici olduklarını beyan ettiler.

Mahkeme Başkanı, sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına kanaat getirerek S.Ç.’ye 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16.600 TL adli para cezası, sanık O.Ş.’ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 TL adli para cezası verdi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa sanıklar cezaevine girecek.