“Köfteci Hasan’ı Türkiye’ye tanıtacağız”

Haber: Ceylan Beykoz

Köfteci Hasan, en iyi hizmeti, en iyi lezzeti ve Bolu’nun güzelliklerini zenginleştirerek, ilimizin farklı yerlerinde tanıtım videoları yaparak güven dolu bir lezzet oluşturmaya devam ediyor. Köfteci Hasan’ın ustası Samet Türkmen, Bolu’nun güzelliklerini ve kaliteli hizmetini tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyor. Tanıtım videolarında eti lezzetle buluşturan, Türkmen, kentin doğal güzelliğiyle ön plana çıkan noktalarında çektiği videolarla sosyal medyada on binlerce insana ulaşarak Bolu’nun ve lezzetlerinin tanıtımını yapıyor.

“HERKESİN TAKİPTE KALMASINI İSTİYORUZ”

Bolu’nun en güzel yerlerinde çekimler yaparak, etin en lezzetli halini Bolu halkına ve tüm Türkiye’ye göstermeyi amaçlayan, Köfteci Hasan restoran sahiplerinden Samet Türkmen, “Bolunun hem güzelliklerini tanıtmak hem de Bolu’ya dışarıdan gelen misafirlerimizin bu eti yemeden gitmelerini istemiyoruz” dedi.

“KÖFTECİ HASAN’I TÜRKİYE’YE TANITMAK İSTİYORUZ”

Türkmen, köfteci Hasan’ı Türkiye’ye tanıtmak amacıyla sosyal Medya’da paylaşım yaptıklarını belirterek; “Öncelik lezzetlerimizi koruyarak hem Bolu’yu hem de Köfteci Hasan’ı Türkiye’ye tanıtmak amacıyla böyle bir işe koyulduk. İnstagramda şu anda aktif bir şekilde ilerliyoruz. İzlenme oranlarımız şuan tatmin edici durumdadır. 2 ay gibi bir süre oldu. İnşallah bu şekilde devam ettireceğiz. İlk olarak Aladağlarda bungalov evlerden başladık. Daha sonra Sarıalan Göletinde bir çekim yaptık. Bolu’nun yaylaları, gölleri, kanyonları, şelaleleri gibi bilinmeyen yerlerini tanıtacağız inşallah. Bolu’nun hem güzelliklerini tanıtmak hem de Bolu’ya dışarıdan gelen misafirlerin bu eti yemeden gitmelerini istemiyoruz. Herkesin takipte kalmasını istiyoruz. Daha güzel videolarımız gelecek.” şeklinde konuştu.