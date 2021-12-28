Köfteci İsmail vefat etti

Uzun yıllar Bolu’da marketçilik yapan, sevilen esnaf İsmail Çakır(Köfteci İsmail) hakka yürüdü. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Çakır, sabahın erken saatlerinde beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumdu. Yüksel ve Oktay Çakır’ın babaları, Doğan ve Ferda Çakır’ın amcaları Bahçeköy halkından İsmail Çakır’ın cenazesi Gölyüzü Mahallesi Çaypınar camiinde kalınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Bahçeköy mezarlığına defin edilecek.

Olay Gündem Gazetesi Ailesi olarak sevenlerine başsağlığı dileriz.