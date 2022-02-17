Kök hücre vererek hayata tutunmasını sağladı

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde kemik iliği nakli için bekleyen yüzlerce küçük çocuklara duyarlı vatandaşalar umut olamaya devam ediyor. 26 yaşındaki Mithatcan Akın, aldığı kararla Lösemili çocukların hayata tutunması için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası’na başvurdu. Aylar sonra başvurusu sonuçlanan Akın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 yaşındaki küçük kız çocuğuna donör oldu. Küçük kız çocuğu ile Human LeucocyteAntigen (insan lökosit antijeni) (HLA)’sı uyumlu olan genç, Bolu’dan Gebze Anadolu Hastanesine gitti ve ilik nakli gerçekleştirildi.

“BAKANLIĞIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mithatcan Akın’a teşekkür ederek, “Ülkemizde kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalarımıza umut olmak amacıyla çıktığımız bu yolda, en büyük destek siz duyarlı bağışçılarımızdan sağlanmaktadır. Yapmış olduğunuz bağışınız ile bir hastamızın hayata tutunmasına vesile oldunuz. Gönüllülük esasına dayalı göstermiş olduğunuz bu duyarlılığa hastamız ve bakanlığımız adına teşekkür ederim” dedi.