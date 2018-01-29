Haber: Kasım ŞAHİN

Pazar gününü Pazartesine bağlayan gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi neticesi İzzet Baysal Caddesindeki kökez çeşmeleri bir kez daha dondu. Geçtiğimiz ay aynı sorunla karşı karşıya gelinmesi nedeniyle Bolu Belediyesi görevlileri araçlarında taşıdıkları tüplü pürmüzleri yakarak, çeşmeleri ısıtıp donan çeşmeleri akışkan hale getirmişlerdi. Aynı uygulama Pazartesi günüde yapılarak yeniden çeşmeler faaliyete geçirildi.

Pürmüzlü yapılan uygulamayı iyiden iyiye benimseyen Bolu Belediyesi görevlileri, tüplü pürmüzle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki donan çeşmeleri tek tek ısıtıp donları çözdükten sonra halkın su kullanma ihtiyaçlarını sağlamış oldular.