Kökez Psikoteknik Açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 1 Aralık’tan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Bolu’da hizmete yeni başlayan Kökez Psikoteknik Merkezi; sürücülerin ceza yememeleri konusunda uyarırken kendi faaliyetleri hakkında da bilgiler verdiler.

Psikoteknik testinin öneminden bahseden Kökez Psikoteknik Merkezleri psikoloğu İsa Karahan “Trafik kazalarındaki insan kaynaklı trafik kazalarını minimize ederek, insan kaybının en düşük seviyede olmasını hedefliyoruz” diyerek psikoteknik testin önemini anlattı. Psikolog Karahan, “ Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan psikoteknik testi 1 Aralık 2019 itibariyle ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak. Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor. Bizde 1992 yılında kurulan ve günümüzde alanında lider olan Kökez Uluslararası Nakliyat güvencesi ile Kökez Psikoteknik Merkezimizin kapılarını ticari araç sürücülerine açmış bulunmaktayız. Bolu’daki tüm ticari araç sürücülerini merkezimize davet ediyoruz. Sadece birkaç saatinizi ve yaklaşık 200 liranızı ayırarak psikoteknik eğitimden başarı ile geçebilir, trafikte önce kendinizin sonrada başkalarının canına zarar gelmeyecek eğitimleri alabilirsiniz. Ticari araç sürücülerinin gösterdiği yoğun ilgiye de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Psikolog İsa Karahan ayrıca, “Kökez Nakliyat güvencesi ile psikoteknik merkezimize yeni kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyen ticari araç sürücülerinin İzzet Baysal Caddesi Akbank üzerindeki ofisimize gelerek veya 0 541 508 02 47 – 0 374 275 18 21 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerini” söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019, 12:37