Kökez suları gün aşırı verilecek

Bolu’da kökez çeşmelerine mevsimsel nedenlerden dolayı şubat ayı boyunca gün aşırı su verilecek. Bolu Belediyesi hangi mahalleye ne zaman kökez suyu akışı sağlanacağını açıkladı.

Kökez suları gün aşırı verilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi şubat ayı boyunca kökez çeşmelerine gün aşırı su verileceğini duyurdu.  Konuya ilişkin Bolu  Belediyesi’nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Bolu il merkezimizdeki çeşmelerimizde kullanılan kökez suyu kaynak debileri mevsimsel nedenlerden dolayı azalmaktadır. Bu nedenle tüm halkımızın kökez suyundan faydalanması için her yıl uygulanan gün aşırı kökez suyu dağıtım programına geçilmiştir. Bu kapsamda Şubat ayı boyunca 08.30-20.30 saatleri arasında D-100’ün güneyindeki mahallelere ‘tek sayılı’ günlerde; D-100’ün kuzeyindeki mahallelere ise ‘çift sayılı’ günlerde kökez suyu akışı sağlanacaktır.”

Esra Perçin

Esra Perçin

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