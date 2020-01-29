Kökez suları gün aşırı verilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi şubat ayı boyunca kökez çeşmelerine gün aşırı su verileceğini duyurdu. Konuya ilişkin Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Bolu il merkezimizdeki çeşmelerimizde kullanılan kökez suyu kaynak debileri mevsimsel nedenlerden dolayı azalmaktadır. Bu nedenle tüm halkımızın kökez suyundan faydalanması için her yıl uygulanan gün aşırı kökez suyu dağıtım programına geçilmiştir. Bu kapsamda Şubat ayı boyunca 08.30-20.30 saatleri arasında D-100’ün güneyindeki mahallelere ‘tek sayılı’ günlerde; D-100’ün kuzeyindeki mahallelere ise ‘çift sayılı’ günlerde kökez suyu akışı sağlanacaktır.”