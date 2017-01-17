HABER: Aysun BEYKOZ
Bolu Belediyesi Kökez hatlarında gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kökez çeşmelerinden Güney ve Kuzey bölgelerde birer gün arayla su verilebileceğini duyurdu. Bakım onarım çalışmaları sırasında 26.01.2017 tarihine kadar su verilebilecek Kökez çeşmelerinin bölge ve tarihleri ise aşağıda bulunan listedeki gibidir:
17.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE
18.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE
19.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE
20.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE
21.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE
22.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE
23.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE
24.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE
25.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE
26.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE
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