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17 Ocak 2017 Salı
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    • Kökez sularında kesinti!

    Bolu Belediyesi tarafından Kökez hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 17.01.2017 – 26.01.2017 tarihleri arasında çeşmelere Güney ve Kuzey olmak üzere birer gün ara ile su verilebilecek.

    17 Ocak 2017 Salı 09:01
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    Kökez sularında kesinti!

    HABER: Aysun BEYKOZ

    Bolu Belediyesi Kökez hatlarında gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kökez çeşmelerinden Güney ve Kuzey bölgelerde birer gün arayla su verilebileceğini duyurdu. Bakım onarım çalışmaları sırasında 26.01.2017 tarihine kadar su verilebilecek Kökez çeşmelerinin bölge ve tarihleri ise aşağıda bulunan listedeki gibidir:

    17.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE

    18.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE

    19.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE

    20.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE

    21.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE

    22.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE

    23.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE

    24.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE

    25.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE

    26.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Kökez, Hatlarında, Gerçekleştirilecek

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